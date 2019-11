L'Italia che verrà - La lista dei probabili 23 per Euro2020. Restano 4 dubbi

"Fare la lista dei 23 sarà dura, più di 30 meriterebbero la convocazione". Un'ammissione di difficoltà firmata Roberto Mancini nella serata di ieri, dopo il largo successo dell'Italia contro l'Armenia. La lista in questione è ovviamente quella che il ct dovrà consegnare in vista di Euro2020, un elenco che al netto di infortuni o contrattempi non prevedibili è già fatta per 17/18 elementi. Con un margine di 4-5 giocatori che saranno valutati e decisi solo nelle settimane finali del campionato.

Ad oggi ci sentiamo di indicare 18 giocatori certi o quasi della convocazione per l'Europeo itinerante. All'appello, stando così le cose, mancherebbero un portiere, un difensore centrale, un esterno difensivo e un jolly fra centrocampo e attacco, con Mancini che deve ancora capire se portare un centrocampista in più o un attaccante esterno. Di seguito il resoconto dei giocatori certi (o presunti tali) e i conseguenti ballottaggi.

Portieri: Donnarumma, Sirigu

Difensori: Bonucci, Chiellini, Acerbi, Spinazzola, Emerson Palmieri, Florenzi

Centrocampisti: Verratti, Barella, Jorginho, Sensi, Zaniolo, Pellegrini

Attaccanti: Belotti, Immobile, Insigne, Bernardeschi, Chiesa

Porta e difesa: Meret/Gollini, Romagnoli/Mancini/Izzo, De Sciglio/Di Lorenzo/D'Ambrosio

Centrocampo e attacco: Tonali/Castrovilli/El Shaarawy