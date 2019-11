L'Italia che verrà - Tonali e Castrovilli in o out? Dipende da 2 romanisti...

© foto di www.imagephotoagency.it

Le ultime due uscite della Nazionale di Roberto Mancini hanno visto e conosciuto volti nuovi abili e arruolabili per la maglia azzurra. Fra questi i più intriganti sono senza ombra di dubbio quelli di Sandro Tonali e Gaetano Castrovilli. Due giocatori estremamente diversi per caratteristiche, ma che si stanno mettendo in mostra in egual modo nel campionato di Serie A. Logico, naturale per quello che è stato fin qui il modus operandi di Mancini, vederli indossare la maglia azzurra nonostante la manciata di partite nella massiam categoria. D'accordo, vederli comparire nella lista dei 23 da consegnare alla UEFA in vista di Euro2020 non sarà semplice, ma la possibilità esiste.

Quale variabile influirà sulla scelta? - Ovviamente dietro ci sarà la forma psicofisica di maggio-giugno e peseranno anche i numeri con cui i talentini di Brescia e Fiorentina finiranno il campionato. Ma ad oggi quel che sembra incidere maggiormente sulla scelta in questione è la posizione che Roberto Mancini ha in mente per Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. I due romanisti hanno caratteristiche e qualità ibride, non confinabili ad una posizione di campo ben precisa. Mezzali di inserimento, trequartisti o esterni, nelle loro corde ci sono tutti questi ruoli. E l'idea di Mancini in merito sposterà in un senso o nell'altra la decisione di cui prima. Perché se i due talenti giallorossi dovessero essere valutati in tutto e per tutto centrocampisti, per Tonali e Castrovilli ci sarebbe ben poco spazio. Il tutto a favore di un ulteriore interprete offensivo, magari El Shaarawy (Balotelli ad oggi non è considerabile). Diverso il discorso se Zaniolo e Pellegrini finissero nella batteria degli attaccanti. A quel punto El Shaarawy resterebbe fuori e per Tonali-Castrovilli potrebbero aprirsi nuovi scenari azzurri.