L'Italia che verrà - Tutti i convocati di Mancini: guida la Juventus

Sono 65 in totale i calciatori convocati da Roberto Mancini come ct dell'Italia, considerando in tale computo anche quei giocatori che poi non siano andati neanche in panchina in una partita ufficiale. Ben 26 le squadre di club rappresentate dagli azzurri del Mancio, con la Juventus che comanda (8 giocatori convocati durante il loro periodo di militanza in bianconero), seguita da Roma e Milan. Di seguito l'elenco di tutte le convocazioni, squadra per squadra, con l'elenco completo dei giocatori chiamati. In caso di doppia indicazione (es Perin) il giocatore è stato convocato mentre era tesserato sia con l'una che con l'altra squadra.

Tutte le squadre dei calciatori convocati da Roberto Mancini come ct dell'Italia

Juventus 8 calciatori convocati

Roma 7

Milan 7

Inter 5

Torino 5

Atalanta 4

Cagliari 4

Chelsea 3

Fiorentina 3

Napoli 3

Sassuolo 3

Brescia 2

Genoa 2

Lazio 2

Parma 2

Sampdoria 2

Valencia 2

Udinese 2

Bologna 1

Friburgo 1

Hoffennheim 1

Monaco 1

Nizza 1

Shanghai Shenhua 1

SPAL 1

Toronto 1

Tutti i calciatori di Mancini e le rispettive squadre di appartenenza al momento della convocazione

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Antonio Mirante (Roma), Mattia Perin (Genoa/Juventus), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Parma), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus/Milan), Mattia Caldara (Atalanta/Milan), Andrea Cistana (Brescia), Andrea Conti (Milan), Domenico Criscito (Genoa), Danilo D’Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Armando Izzo (Torino), Manuel Lazzari (SPAL), Gianluca Mancini (Atalanta/Roma), Emerson Palmieri (Chelsea), Luca Pellegrini (Cagliari), Cristiano Piccini (Valencia), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Daniele Baselli (Torino), Marco Benassi (Fiorentina), Giacomo Bonaventura (Milan), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Atalanta/Roma), Alessandro Florenzi (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Jorginho (Chelsea), Claudio Marchisio (Juventus), Rolando Mandragora (Udinese), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo/Inter), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Mario Balotelli (Nizza), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Sebastian Giovinco (Toronto), Vincenzo Grifo (Hoffenheim/Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Stephan El Shaarawy (Roma/Shangai Shenhua), Roberto Inglese (Parma), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Pietro Pellegri (Monaco), Matteo Politano (Inter/Sassuolo), Fabio Quagliarella (Sampdoria), Simone Verdi (Bologna), Riccardo Orsolini (Bologna), Simone Zaza (Valencia/Torino).