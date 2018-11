L'Italia di Mancini: Chiellini fa 100. Esattamente 14 anni dopo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini fa cento. Un traguardo speciale per il difensore della Juventus, oggi nella gara contro il Portogallo. 99 le gare giocate finora dal centrale bianconero con la maglia azzurra: 6 partite ai Mondiali, 12 agli Europei, 8 alla Confederations, 20 di qualificazioni agli Europei, 19 di qualificazioni ai Mondiali, 2 partite di Nations League e 32 amichevoli. E' sorprendentemente lui il capocannoniere dell'Italia in attività, otto reti segnate in azzurro, poi un autogol e un'espulsione. L'esordio è arrivato il 17 novembre del 2004, esattamente quattordici anni fa: 1-0 alla Finlandia, in un'Italia ben più che sperimentale. La formazione era questa: Pelizzoli, Zaccardo, Materazzi, Barzagli, Parisi, Esposito, De Rossi, Blasi, Mauri, Miccoli, Toni. Chiellini entrò già con gli azzurri in vantaggio con la rete di Miccoli, al 45', al posto del terzino del Messina, Parisi. Da una prova alla realtà. Alla tripla cifra. A un onore che tocca solo ai grandi della storia del calcio italiano.