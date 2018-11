L'Italia di Mancini: quattro portieri. In attesa di Meret-Audero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà un bel rebus, quello del portiere dell'Italia che verrà. Perché è vero che Gianluigi Donnarumma ora difende i pali azzurri anche perché ha dimostrato personalità in una squadra importante come il Milan. Però Alex Meret scalpita, sta per recuperare e si giocherà il posto da titolare nel Napoli, motivo per cui gli azzurri lo hanno preso a suon di milioni dall'Udinese. La 'titolarità' di Gigio sarà così scalfita, magari lo sarà ancor di più se Mattia Perin dovesse recuperare terreno su Szczesny e conquistare a sua volta i galloni da titolare alla Juventus. L'Italia ha storia e scuole di portieri: Alessio Cragno sta giocando una super stagione ma lo sta facendo a Cagliari e la pressione di una big, o di una Nazionale, non è certo la stessa in Sardegna. Salvatore Sirigu si è rimesso in gioco e i guantoni a Torino: le prestazioni lo hanno reso un confermatissimo nella rosa di Mancini ma pure lui non dormirà sonni tranquilli visto che nel novero di chi scalpita, per il futuro, c'è anche Emil Audero. Dopo il Venezia, la Sampdoria. Il prodotto del settore giovanile della Juventus ha dimostrato di essere portiere da A. Anche da Nazionale, dopo aver conquistato pure l'Under 21.