L'Italia di Mancini: sette capocannonieri. Tutti ancora a quota uno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Italia è senza un capocannoniere. O meglio, ne ha sette. Come i gol segnati in sette partite, con la gara contro l'Arabia Saudita unica con più di una marcatura mentre contro il Portogallo gli azzurri si sono fermati a zero. Due gare, dunque, contro i lusitani e contro gli Stati Uniti, affinché Mancini trovi un suo bomber. In un periodo di crisi nerissima, dove l'Italia subisce sì pochi gol. Ma ne segna ancora meno.

Italia-Arabia Saudita: 1 gol. Mario Balotelli, Andrea Belotti

Francia-Italia: 1 gol. Leonardo Bonucci.

Italia-Olanda: 1 gol. Simone Zaza.

Italia-Polonia: 1 gol. Jorginho.

Italia-Ucraina: 1 gol. Federico Bernardeschi.

Polonia-Italia: 1 gol. Cristiano Biraghi.