L'offerta da non rifiutare: la Fiorentina passa da Della Valle a Commisso

Rocco Commisso e la Fiorentina, due emisferi sempre più vicini. Ormai si contano le ore che separano dall’acquisizione della più importante società toscana da parte del magnate italo-americano, il quale soggiorna a Milano da tre giorni a questa parte. Ieri, 4 giugno, l’accelerata decisiva. Proprio nel capoluogo lombardo. Una giornata lunga, quasi interminabile, cominciata già di prima mattina con i due Della Valle, Diego e Andrea, raggiunti nel quartier generale Tod’s dal presidente Cognigni, e successivamente anche dal fronte americano. Prima ha aperto la strada Joe Barone, fidato braccio destro di Commisso, che ha preceduto di un’oretta abbondante l’arrivo del suo superiore. E da lì colloqui, spostamenti (al limitrofo studio legale Bonelli Erede) e meeting che hanno occupato l’intero pomeriggio di Commisso, e non solo il suo. Con un risultato: il proprietario dei Cosmos e fondatore di Mediacom si avvicina sempre di più alla sua entrata nel calcio italiano, rimandata di almeno una ventina d’anni, dato l’interesse per la Samp già negli anni Novanta. Questa dovrebbe avvenire, per citare un altro celebre italoamericano, tramite “una proposta che non puoi rifiutare”. E questa sembrerebbe proprio essere arrivata, grazie anche alla voglia di lasciare degli stessi Della Valle: Commisso è pronto a prendersi la Fiorentina per circa 165 milioni di euro. Il closing, più che oggi, è però atteso nella giornata di domani.