L'ultima di... Abate: la classe operaia nel Pantheon del Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ignazio Abate ha già salutato San Siro: contro il Frosinone, il suo addio alla Scala del calcio ha commosso diversi tifosi del Milan. C'è ancora da fare: nella trasferta in casa della SPAL, la squadra di Gattuso si gioca la possibilità di tornare in Champions League. Sarebbe un modo di chiudere un ciclo: con gli addii di Abate, Zapata e Montolivo, salutano infatti gli ultimi giocatori ad avere disputato la competizione con la maglia del Milan. Poi, Ignazio potrebbe attraversare l'Oceano Atlantico: piace in MLS, la possibilità di vederlo con i Los Angeles Galaxy del suo amico Ibrahimovic è più che concreta.

La storia al Milan - Cresciuto nel settore giovanile rossonero, Ignazio da Sant'Agata de' Goti ha dovuto sudare parecchio, e cambiare ruolo, per riconquistare il Diavolo. Classe '86, ha girato, da esterno di attacco, i campi di mezza Italia: Napoli, Piacenza, Modena, Empoli, Torino. Nel 2009, il ritorno al Milan: Leonardo lo trasforma in terzino destro a tempo pieno. Vince lo scudetto con Allegri, conosce le delusioni degli anni di Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, Montella. Sempre lì, prima titolare e poi utilissima alternativa. Con Gattuso in panchina ha ritrovato un altro protagonista degli ultimi anni d'oro del Milan. Ora, dopo 305 presenze (più la prossima) e 3 gol, è pronto a salutare: la classe operaia, nel Pantheon milanista.