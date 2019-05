L'ultima di... Bennacer: l'ex Arsenal è oramai pronto per spiccare il volo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La conferma diretta era arrivata dalle parole del presidente Corsi, che a ridosso della sessione di mercato invernale aveva ammesso l'interesse reale del Napoli nei confronti di Ismael Bennacer. Ma l'Empoli, in lotta per non retrocedere, all'epoca non poteva proprio fare a meno delle idee e delle geometrie del prodotto dell'academy dell'Arsenal. Ma a giugno, a prescindere da quale sarà il destino della società azzurra, il futuro del classe '97 sarà molto probabilmente lontano dal Castellani. Dopo i buoni segnali dei mesi scorsi, infatti, Bennacer ha mostrato una crescita tattica e soprattutto di personalità che lo hanno catapultato sotto i riflettori di tante squadre importanti, non solo italiane.

La storia all'Empoli - Arrivato nell'estate del 2017 ad Empoli a titolo definitivo dall'Arsenal, Bennacer sembrava solo una delle tante promesse destinate e non diventare realtà. E invece, in silenzio e col lavoro, l'algerino si è imposto come uno dei registi più interessanti del panorama calcistico italiano. In Serie B, lo scorso anno, ha collezionato 39 presenze (con 2 gol) e contribuito in maniera pesante alla promozione degli azzurri in Serie A. Quest'anno si è confermato e se possibile migliorato in Serie A, al primo anno nel massimo campionato. E con una giornata ancora da giocare, la sua carriera empolese parla di 73 presenze e 2 reti segnate.