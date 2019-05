© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima, ottima, stagione in Serie A di Giovanni Di Lorenzo sarà probabilmente anche l'ultima con la maglia dell'Empoli. Il ruolo di esterno destro infatti è particolarmente ricercato dai direttori sportivi, italiani e non solo, e la crescita che il classe '93 ha mostrato negli ultimi mesi ha attirato le attenzioni di tanti. In tempi non sospetti si era mossa la Fiorentina, mentre nelle ultime settimane hanno mostrato interesse il Napoli e, soprattutto, la Roma.

La storia all'Empoli - Arrivato in azzurro nell'estate del 2017 dal Matera, Di Lorenzo già nella prima stagione azzurra in Serie B si era fatto apprezzare come uno degli esterni più interessanti del panorama calcistico italiano. Ma questa stagione, un po' a sorpresa, si è addirittura migliorato alla prima esperienza in Serie A. Per capire meglio il suo exploit, giusto far parlare i numeri: quest'anno, in campionato, Di Lorenzo ha totalizzato 36 presenze condite da 5 gol e 3 assist.