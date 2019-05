L'ultima di... Hysaj: da certezza Napoli ad alternativa. Aspettando Sarri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Certezza del triennio di Sarri, meno sotto la guida di Ancelotti. Elseid Hysaj è comunque uno dei protagonisti del bel Napoli di De Laurentiis, capace di disimpegnarsi su entrambe le fasce e anche richiesto sul mercato. Proprio l'eventuale ritorno del toscano in Italia potrebbe portare a un suo trasferimento: difficile immaginare l'albanese classe '94 alla Juve, ma in caso di approdo di Sarri al Milan o alla Roma le quotazioni di un trasferimento in tal senso si alzerebbero non di poco.

La storia al Napoli - Cresciuto nelle giovanili dell'Empoli dopo l'arrivo in Italia, fa il salto in A sempre coi toscani, ovviamente con Sarri in panchina. Poi lo segue al Napoli, nel 2015: titolare fisso nei tre anni, quando il minor numero di presenze è 35 a campionato. Con l'arrivo di Ancelotti, ha sofferto l'esplosione di Malcuit: 27 presenze in A, 35 complessive.