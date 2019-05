L'ultima di... Mancini: Monchi in anticipo su tutti. Per Roma o Siviglia?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulla scia di Mattia Caldara. Uno dei grandi protagonisti della grande stagione dell'Atalanta è senza ombra di dubbio Gianluca Mancini. Con l'addio di Caldara, volato alla Juve prima di passare al Milan, Mancini si è guadagnato i gradi di titolare e dati alla mano ha sfruttato al meglio la sua prima grande occasione. E infatti Monchi, ex ds della Roma sempre attento ai 'prodotti' giovani e autoctoni, aveva messo subito gli occhi su di lui intavolando addirittura una base di trattativa per l'estate. 30 milioni il prezzo verosimile, anche se resta da capire se il dirigente spagnolo abbia conquistato un vantaggio sulle concorrenti per la Roma oppure per se stesso (quindi per il Siviglia). Sullo sfondo il Napoli, club che non ha mai nascosto l'apprezzamento per il classe '96.

La storia all'Atalanta - Arrivato due anni fa alla Dea dal Perugia, Mancini il primo anno ha faticato non poco ad imporsi, anche se a fine stagione ha comunque portato a casa 13 presenze complessive. Ma l'esplosione vera e propria, come detto, è avvenuta in questa stagione con Mancini che ha giocato fin qui 34 partite in tutte le competizioni, mettendo a segno 6 gol. Un numero decisamente non trascurabile, per un difensore centrale.