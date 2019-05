L'ultima di... Manolas: la clausola da 36 mln sarà pagata. Salvo sorprese

"Sono un giocatore della Roma, ho tre anni di contratto. Sono contento qui e spero di continuare ad aiutare la mia squadra", aveva confessato nei mesi scorsi Kostas Manolas rispondendo ad una domanda sul futuro. Una battuta che oltre ad una buona dose di scontatezza, nasconde comunque un attaccamento vero alla maglia giallorossa, da parte del centrale greco. Sul quale tuttavia continua ad 'incombere' una clausola rescissoria, 36 milioni di euro, raggiungibile senza grossi problemi dai top club italiani ed europei. E infatti da oramai parecchie settimane il suo nome è ben presente nei titoli di mercato, con Juventus e diversi club inglesi (Arsenal in primis) pronti a portare a Trigoria i soldi richiesti. E il recente passaggio nella scuderia Raiola non fa altro che alimentare questi rumors.

La storia alla Roma - Arrivato in giallorosso nell'estate del 2014 come giovane promessa pronta per esplodere, Manolas nelle prossime settimane potrebbe andarsene da giocatore affermato. Nei 5 anni di militanza giallorossa è sempre stato protagonista, fino alla crescita gerarchica certificata quest'anno con la fascia da capitano alle spalle di De Rossi e Florenzi. In totale, nei 5 anni romanisti, Manolas ha giocato 202 incontri, segnando anche 8 gol.