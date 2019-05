L'ultima di... Serie A: l'analisi di TMW sui giocatori prossimi all'addio

Fonte: con la collaborazione di Ivan Cardia

L'ultima di... Serie A! Il campionato 2018/2019 volge al termine, gli ultimi 90 minuti saranno decisivi per definire i verdetti della classifica. Ma per molti giocatori e qualche allenatore sarà anche l'ultima occasione di vestire la maglia della propria squadra. In attesa del mercato, abbiamo provato a immaginare cosa succederà e a raccontare quello che è stato. Di seguito trovate i link ai 28 articoli, pubblicati nelle scorse ore, con tutti i nomi che al centro del mercato a partire dalle prossime settimane.

L'ultima di... Gasperini

L'ultima di... Sensi

L'ultima di... Icardi

L'ultima di... De Paul

L'ultima di... Pastore

L'ultima di... Ilicic

L'ultima di... Abate

L'ultima di... Barella

L'ultima di... Suso

L'ultima di... Simeone

L'ultima di... Di Lorenzo

L'ultima di... Dzeko

L'ultima di... Orsolini

L'ultima di... Dybala

L'ultima di... Inglese

L'ultima di... Berardi

L'ultima di... Chiesa

L'ultima di... Bennacer

L'ultima di... Mancini

L'ultima di... Manolas

L'ultima di... Perisic

L'ultima di... Hysaj

L'ultima di... Alex Sandro

L'ultima di... Lazzari

L'ultima di... Andersen

L'ultima di... Veretout

L'ultima di... Bakayoko