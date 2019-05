L'Unione Sarda sul Brescia in A: "Cellino: 'Sono tornato'"

A cinque anni dalla sua ultima volta in A, Massimo Cellino torna a respirare aria di massima serie. Lo fa con il Brescia, che nella prossima stagione sfiderà il Cagliari di Giulini, in quello che sarà una sorta di derby per l'imprenditore classe 1956. L'Unione Sarda in edicola oggi non poteva non celebrare il ritorno nel calcio che conta dell'ex patron rossoblù, dedicandogli un titolo in prima pagina: "Cellino in Serie A: 'Sono tornato'", si legge.

Maran rinnova - Nel taglio laterale, invece, spazio al Cagliari e, in maniera particolare, alla conferma di mister Rolando Maran, che nelle scorse ore si è legato al club sardo per altri tre anni: "Tre anni di contratto per il tecnico che ha portato il Cagliari alla salvezza. Ora, l'allenatore è legato alla società rossoblù sino al 2022". Un premio meritatissimo per l'ex ChievoVerona, che nelle ultime quattro partite di campionato può addirittura puntare alla decima posizione in classifica (attualmente il Cagliari è undicesimo, a -1 dal Sassuolo).