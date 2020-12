L'uomo copertina del 2020 - Fiorentina, ritratto di Franck Ribery

Finisce oggi l'anno più difficile dell'era moderna. Per l'uomo e pure per lo sport. Un 2020 fatto di sofferenza, di pause, di paure, d'attesa. Un 2020 dove esser stati protagonisti è stato ancora più difficile, per mille e più motivi. Per questo Tuttomercatoweb.com ha deciso di raccontare, squadra per squadra, coi propri corrispondenti sul campo, L'uomo copertina del 2020.

L'UOMO COPERTINA - Il 2020 della Fiorentina è stato ben più complicato rispetto a quello vissuto da altre realtà, sia per il violento impatto avuto col Covid (in totale ad oggi il conteggio dice più di 40 positivi nel complesso) sia per i risultati tutt'altro che brillanti raccolti dalla squadra viola nell'arco dell'intero anno solare. Una certezza, però, c'è stata sempre e comunque: quando in campo si è visto Franck Ribery, è sempre stata un'altra musica, anche a dispetto di un'età che ormai si avvicina più ai 40 che ai 35. Quello della storica vittoria all'Allianz Stadium è solo l'ultimo atto nell'anno di Ribery, che l'ha iniziato da infortunato, con più di un problema alla caviglia, ma che è risultato indispensabile: lo si è capito quando, dopo il lockdown, è tornato e ha contribuito in maniera pesante alla salvezza della squadra. Ovvio, l'anagrafe ricorda che il matrimonio ancora troppo non potrà durare, ma per il momento la Fiorentina si gode Ribery. È lui l'uomo dell'anno.