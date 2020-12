L'uomo copertina del 2020 - Napoli, ritratto di Rino Gattuso

Finisce oggi l'anno più difficile dell'era moderna. Per l'uomo e pure per lo sport. Un 2020 fatto di sofferenza, di pause, di paure, d'attesa. Un 2020 dove esser stati protagonisti è stato ancora più difficile, per mille e più motivi. Per questo Tuttomercatoweb.com ha deciso di raccontare, squadra per squadra, coi propri corrispondenti sul campo, L'uomo copertina del 2020.

L'UOMO COPERTINA - Non può che essere Rino Gattuso il volto azzurro del 2020. Non solo per la mancanza di una stella assoluta, nonostante il ritorno ad alti livelli di Koulibaly e soprattutto Insigne, col primo trofeo alzato da capitano. L'anno che si sta chiudendo, al di là della flessione delle ultime gare dovuta più che altro ai tanti infortuni in attacco, ha segnato il ritorno del Napoli a buonissimi livelli ed il merito è senza dubbio di Gattuso. Il tecnico del Napoli ha gradualmente riportato la squadra sulla strada giusta, risultando l'uomo giusto per risolvere una serie infinita di problematiche ad inizio dell'anno solare, in campo e soprattutto fuori con una serie di fratture con la società ed all'interno dello stesso spogliatoio. Capace di portare il Napoli alla vittoria della Coppa Italia, con una serie di prestazioni di puro collettivo, con compattezza e spirito di sacrificio, con l'immagine più importante al fischio finale, facendo da collante tra squadra e De Laurentiis per l'annullamento (in pubblico) delle multe. Una pace per chiudere definitivamente un momento che sembrava senza uscita, per provare a far partire un nuovo ciclo di grande livello. Al di là del lavoro sulla panchina del Napoli, Gattuso s'è confermato un personaggio trasversale, che va oltre i colori, apprezzato dai tifosi di tutta Italia. Anche nell'affrontare il ritorno della miastenia all'occhio, il suo messaggio rivolto ai giovani ha lasciato il segno andando ben oltre il calcio.