L'uomo copertina del 2020 - Parma, ritratto di Dejan Kulusevski

Finisce oggi l'anno più difficile dell'era moderna. Per l'uomo e pure per lo sport. Un 2020 fatto di sofferenza, di pause, di paure, d'attesa. Un 2020 dove esser stati protagonisti è stato ancora più difficile, per mille e più motivi. Per questo Tuttomercatoweb.com ha deciso di raccontare, squadra per squadra, coi propri corrispondenti sul campo, L'uomo copertina del 2020.

L'UOMO COPERTINA - Non poteva che essere Dejan Kulusevski l’uomo copertina del 2020 del Parma, nonostante il ventenne svedese non faccia più parte della rosa dei ducali. Proprio in questi giorni, un anno fa, il talento svedese veniva acquistato dalla Juventus per una quarantina di milioni e ci si interrogava su che effetto avrebbe avuto questo importante passaggio per il Kulusevski di Parma. E dopo un inizio anno con un paio di partite incespicanti, il talento dello svedese è esploso ancor di più anche nella seconda parte della stagione dei crociati, che fino ad inizio agosto sono stati guidati dal numero 44, che nel momento più complesso del Parma, quando nel post lockdown la squadra di D’Aversa faticava a ritrovare il feeling con la vittoria, si è preso la squadra sulle spalle conducendo i ducali ad una salvezza tranquilla, sigillata dal suo gol del 2-1 in casa contro il Napoli a fine luglio. Di lì a poco l’addio a Parma, e il ritorno, qualche settimana fa con la maglia della Juventus: l’epilogo è lo stesso, Kulusevski in campo e gol al Tardini, anche se con la maglia avversaria.