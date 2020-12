L'uomo copertina del 2020 - Roma, ritratto di Mkhitaryan: un leader fuori e dentro dal campo

Finisce oggi l'anno più difficile dell'era moderna. Per l'uomo e pure per lo sport. Un 2020 fatto di sofferenza, di pause, di paure, d'attesa. Un 2020 dove esser stati protagonisti è stato ancora più difficile, per mille e più motivi. Per questo Tuttomercatoweb.com ha deciso di raccontare, squadra per squadra, coi propri corrispondenti sul campo, L'uomo copertina del 2020.

L'UOMO COPERTINA Qualche giorno fa a Mkhitaryan è stato assegnato il premio miglior calciatore armeno dell’anno, ma non basta certamente questo a renderlo per distacco l’uomo del 2020 in casa Roma. D’altronde la concorrenza in Nazionale non è assai, ma anche fosse stata più agguerrita, con ogni probabilità sarebbe finita con il 77 giallorosso premiato e questo anche perché in un anno in cui tutti hanno dovuto combattere con il Covid, Henrikh ha lottato anche per il suo popolo dopo l’imperversare degli scontri tra Armenia e Azerbaijan. Lo ha fatto rivolgendosi all’ONU prima e ai più grandi capi di stato poi. Insomma, uno che con le mani in tasca proprio non ci sa stare e lo ha dimostrato anche nella sua Roma. Dopo neanche un mese dal suo arrivo aveva già imparato l’italiano, ma a frenarlo ci pensarono gli infortuni. Nel 2020, però, riesce a mettere da parte i guai muscolari e la Roma scopre un leader e l’acquisto migliore della campagna Petrachi. Tredici gol in Serie A nell’anno solare, 7 di questi arrivati nell’attuale campionato. Il tutto accompagnato da sei assist più altri due in Europa League. Un giocatore diventando fondamentale per Fonseca e che ha abbracciato la causa giallorossa come pochi altri calciatori hanno fatto in passato. Lo ha dimostrato con i fatti, quando alla fine della scorsa stagione rientrava all’Arsenal, ma solo per rescindere il suo contratto affinché potesse tornare nella Capitale. Così è stato e ora il 2021 regalerà a Micky, così amano chiamarlo in squadra, un altro rinnovo, questa volta non di un anno, ma di due perché a prescindere da chi guiderà la Roma nel prossimo futuro, sembra impossibile fare a meno ‘dell’armeno che va come un treno’, i tifosi giallorossi ci perdoneranno per aver preso in prestito il loro coro.