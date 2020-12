L'uomo copertina del 2020 - Sampdoria, ritratto di Claudio Ranieri

Finisce oggi l'anno più difficile dell'era moderna. Per l'uomo e pure per lo sport. Un 2020 fatto di sofferenza, di pause, di paure, d'attesa. Un 2020 dove esser stati protagonisti è stato ancora più difficile, per mille e più motivi. Per questo Tuttomercatoweb.com ha deciso di raccontare, squadra per squadra, coi propri corrispondenti sul campo, L'uomo copertina del 2020.

L'UOMO COPERTINA - Non poteva che essere lui l’uomo del 2020 della Sampdoria. Claudio Ranieri. Sir Claudio Ranieri. Arrivato nel 2019 con la squadra ultima in classifica ha risollevato la barca risalendo piano piano la classifica. Il 2020 si è aperto con lo 0-0 in casa del Milan che aveva appena presentato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Squadra compatta e molto attenta alla fase difensiva la sua ricetta e il risultato è servito. Una risalita in classifica importante con il 15° posto finale e la salvezza aritmetica arrivata con ben quattro turni di anticipo. Il nuovo campionato ha portato a Genova diversi elementi voluti proprio dal mister romano, fra cui Adrien Silva, e la stagione ha vissuto per ora alti e bassi che vanno dalle esaltanti vittorie contro Fiorentina, Lazio e Atalanta fino alle sconfitte interne contro Benevento e Bologna e al derby di Coppa Italia perso in rimonta. Il bilancio è però in attivo con la squadra che ha totalizzato fin qui 17 punti e un undicesimo posto alla chiusura dell’anno. Un anno che è stato nel segno di Claudio Ranieri.