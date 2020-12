L'uomo copertina del 2020 - Spezia, ritratto di Vincenzo Italiano

Finisce oggi l'anno più difficile dell'era moderna. Per l'uomo e pure per lo sport. Un 2020 fatto di sofferenza, di pause, di paure, d'attesa. Un 2020 dove esser stati protagonisti è stato ancora più difficile, per mille e più motivi. Per questo Tuttomercatoweb.com ha deciso di raccontare, squadra per squadra, coi propri corrispondenti sul campo, L'uomo copertina del 2020.

L'UOMO COPERTINA - Il 2020 è un anno che per ovvi motivi è entrato nella storia dello Spezia, che lo scorso 20 agosto ha festeggiato la prima, storica, promozione in Serie A battendo in finale playoff il Frosinone. E dire che, ad inizio campionato, nessuno avrebbe scommesso un euro sulle Aquile, contestate e in fondo alla classifica dopo la sconfitta con il Trapani, ma che proprio nel 2020 hanno trovato quella forza e quell’organizzazione culminata con la promozione. E il merito non può che essere di Vincenzo Italiano, l’uomo copertina della squadra bianca nel 2020. Il tecnico ex Trapani è il vero fuoriclasse di questo Spezia, che dopo la promozione in A sta stupendo per la qualità del gioco mostrato, e al momento sarebbe salvo. Merito di un tecnico che ha saputo coinvolgere tutta la rosa, con trenta giocatori utilizzati fino a questo momento, e che in estate ha creduto al progetto delle Aquile, prolungando il contratto nonostante il forte corteggiamento del Genoa. Italiano è rimasto a Spezia ed è la carta migliore che hanno le Aquile per salvarsi.