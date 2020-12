L'uomo copertina del 2020 - Udinese, ritratto di Rodrigo De Paul

Finisce oggi l'anno più difficile dell'era moderna. Per l'uomo e pure per lo sport. Un 2020 fatto di sofferenza, di pause, di paure, d'attesa. Un 2020 dove esser stati protagonisti è stato ancora più difficile, per mille e più motivi.

L'UOMO COPERTINA

È sicuramente Rodrigo De Paul l’uomo simbolo del 2020 dell’Udinese. L’argentino sta continuando una crescita costante, rispondendo ai dubbi emersi nel suo primo biennio in bianconero. Dal 2018 in poi RoD è diventato sempre più importante per i friulani, fino a diventarne definitivamente la stella in questo 2020, in cui è sostanzialmente diventando anche capitano, viste le difficoltà di Kevin Lasagna. Nell’anno solare le zebrette hanno raccolto 42 punti e molti portano la firma del nazionale argentino, grazie a 8 gol e 8 assist in questi dodici mesi. Il 2021 potrebbe essere l’anno del salto in una squadra da Champions League per l’ex Valencia, che sul mercato è sempre più chiacchierato. Il suo valore di mercato però rispecchia l’importanza che ha il ragazzo per l’Udinese, chi lo vorrà dovrà portare un’offerta vicina ai 40 milioni per avere l’uomo simbolo dei bianconeri. Intanto Rodrigo cresce a Udine e migliora costantemente i suoi numeri. Ormai è a tutti gli effetti un tuttocampista, decisivo ovunque sul rettangolo verde, regalando ripiegamenti tempestivi e grandi giocate vicino all'area di rigore. L'inserimento con tiro piazzato all'angolino dal limite è ormai un suo marchio di fabbrica. I friulani hanno sfornato un’altra stella, ultimamente in Friuli la qualità non è più la stessa degli anni d’oro, ma i campioni continuano ad emergere e De Paul non è il primo e non sarà l’ultimo della serie, ma intanto il centrocampista si gode le luci della ribalta in bianconero.