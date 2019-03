L'uomo delle rimonte: Solskjaer rende tutto possibile

© foto di imago sportfotodienst

Per la prima volta nella storia della Champions League, una squadra è riuscita a passare il turno dopo aver perso in casa per 2-0 il match d'andata. L'impresa storica è riuscita al Manchester United, allenato dall' uomo delle rimonte, Ole Gunnar Solskjaer. Venti anni dopo il 2-1 al Bayern Monaco nella finale di Champions disputata a Barcellona, i Red Devils compiono un altro miracolo sportivo, eliminando dalla massima competizione europea una delle formazioni favorite alla vittoria finale, il Paris Saint-Germain, con un incredibile 3-1. Merito del norvegese, che è riuscito a far dimenticare Mourinho in poche settimane, restituendo entusiasmo a tutto l'ambiente.

Sembrava impossibile, soprattutto perché gli inglesi si erano presentati al Parco dei Principi imbottiti di riserve, con una formazione completamente sperimentale e con una panchina composta per la maggior parte da giovanissimi. Invece, complice anche l'aiuto dei padroni di casa, che hanno regalato a Lukaku entrambe le reti realizzate nel primo tempo, il Manchester United è rimasto aggrappato alla qualificazione, centrandola nel modo più "drammatico", un calcio di rigore concesso in pieno recupero. L'eroe di Parigi è Marcus Rashford, che batte Buffon e fa impazzire di gioia il suo popolo.