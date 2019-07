La Boum: i francesi dominano nella classifica dei trasferimenti più cari

© foto di Imago/Image Sport

Il trasferimento di Antoine Griezmann al Barcellona porta cambiamenti nella classifica dei trasferimenti più cari di tutti i tempi. Il francese nonostante i 120 milioni spesi resta fuori dal podio, finendo in mezzo tra due acquisti del Barcellona, ossia quelli di Philippe Coutinho e Ousmane Dembélé. I due giocatori citati erano stati acquistati grazie alla cifra incassata dalla cessione di Neymar, tutt'ora trasferimento più caro di tutti i tempi e pronto a fare il percorso inverso.

Un trasferimento, quello del brasiliano, che ha drogato il mercato al punto che nella Top 10 vi sono solamente due movimenti antecedenti.

Questa la Top 10 aggiornata:

1 - NEYMAR (2017, dal Barcellona al Paris Saint-Germain per 222 milioni)

2 - KYLIAN MBAPPE (2017, dal Monaco al Paris Saint-Germain per 145 milioni +35 di bonus)

3 - JOAO FELIX (2019, dal Benfica all'Atlético Madrid per 126 milioni)

4 - PHILIPPE COUTINHO (2018, dal Liverpool al Barcellona per 120 milioni +45 di bonus)

5 - ANTOINE GRIEZMANN (2019, dall'Atlético Madrid al Barcellona per 120 milioni)

6 - OUSMANE DEMBELE (2017, dal Borussia Dortmund al Barcellona per 105 milioni più 45 di bonus)

7 - PAUL POGBA (2016, dalla Juventus al Manchester United per 106 milioni)

8 - GARETH BALE (2013, dal Tottenham al Real Madrid per 100,8 milioni)

9 - EDEN HAZARD (2019, dal Chelsea al Real Madrid per 100 milioni +40 di bonus)

10 - CRISTIANO RONALDO (2018, dal Real Madrid alla Juventus per 100 milioni)

Un altro dato salta all'occhio: la presenza massiccia di giocatori francesi. La patria dei campioni del mondo ha spostato in questi anni fiumi di denaro come da nessun'altra parte. Tutto è partito da Zinedine Zidane, il cui record per un trasferimento è durato 8 anni. La nuova generazione, coincisa con l'impennata dei prezzi ha portato a un incredibile flusso di denaro che ha coinvolto i transalpini:

1 - KYLIAN MBAPPE (2017, dal Monaco al Paris Saint-Germain per 145 milioni +35 di bonus)

2 - ANTOINE GRIEZMANN (2019, dall'Atlético Madrid al Barcellona per 120 milioni)

3 - OUSMANE DEMBELE (2017, dal Borussia Dortmund al Barcellona per 105 milioni più 45 di bonus)

4 - PAUL POGBA (2016, dalla Juventus al Manchester United per 106 milioni)

5 - LUCAS HERNANDEZ (2019, dall'Atlético Madrid al Barcellona per 80 milioni)

6 - ZINEDINE ZIDANE (2001, dalla Juventus al Real Madrid per 77,5 milioni)

7 - THOMAS LEMAR (2018, dal Monaco all'Atlético Madrid per 65 milioni)

8 - AYMERIC LAPORTE (2018, dall'Athletic al Manchester City per 65 milioni)

9 - TANGUY NDOMBELE (2019, dal Lione al Tottenham per 60 milioni)

10 - BENJAMIN MENDY (dal Monaco al Manchester City per 58,2 milioni)