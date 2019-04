La caduta degli Dei: dal Real Madrid alla Juve, PSG e City

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È una Champions atipica. C'erano tante possibili aspiranti alla Coppa dalle grandi orecchie, eliminate anzitempo. Chi in maniera incredibile, come il Paris Saint Germain contro un Manchester United così così, finendo per venire ribaltati in casa, dopo una prestazione davvero scialba (e costellata da errori difensivi). Chi trottando e cercando ammonizioni, come Sergio Ramos, sperando nel ritorno contro l'Ajax. Risultato finale 1-4 e, dopo più di 1000 giorni, i Blancos perdono lo scettro d'Europa.

Poi la Juventus, ancora contro l'Ajax, in maniera un po' diversa. C'era l'idea che gli olandesi potessero fare il grande colpo, ma era un pensiero maligno da scacciare via. Dopo il gol subito da van de Beek è finita la sua Champions, nonostante Cristiano Ronaldo dovesse fare la differenza. Ma non i miracoli, come ha detto a sua madre. Infine, stasera, il Manchester City: più di un miliardo speso in acquisti, l'ingaggio di Guardiola - forse il Rinus Michels moderno - e la speranza di affermarsi a livello mondiale. È andata maluccio, se non malissimo, contro il Tottenham. Bellezza davanti, orridi dietro, con un Laporte crollato dopo dieci minuti.

È una Champions bellissima anche perché: l'Ajax fattura 90 milioni di euro, il Tottenham non ha acquistato nessuno - ma ha tenuto Kane, fuori anche stasera, sette vittorie su sette senza di lui - il Liverpool ha messo a posto la squadra con il solo Alisson, record prima di Kepa, poi il solito Barcellona di Messi. Lo scontro finale contro Ronaldo è rimandato. Intanto la Pulce si gode la caduta delle grandi e una finale anticipata contro i Reds di Klopp.