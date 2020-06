La calda estate della Sampdoria

La lunga estate caldissima, cantavano gli 883 nel lontano 2002. Sarà così per la Sampdoria di Claudio Ranieri, impegnata a conquistare sul campo la salvezza. La classifica non dà ancora garanzie, con la zona rossa rappresentata da Genoa e Lecce distante soltanto un punto. Sarà una stagione veramente atipica con partite ravvicinate e giocate a temperature elevate. Una sorte di Mondiale, o Europeo dir si voglia. La partenza non sarà per niente semplice. I blucerchiati prima andranno a far visita all'Inter a San Siro per recuperare la 25a giornata, poi mercoledì 24 giugno alle 21.45 Quagliarella e compagni saranno impegnati in un'altra trasferta davvero insidiosa all’Olimpico contro la Roma per tornare a Marassi domenica 28 alle 19.30 contro il Bologna.

Inizio luglio decisivo - Il periodo dove si saprà di più del percorso della Samp sarà però fine giugno/inizio luglio, a seconda di come verranno posizionate le partite. Nei giorni che vanno dal primo al 5 luglio infatti ci saranno due scontri diretti da non sbagliare assolutamente: contro il Lecce allo stadio Via del mare e contro la Spal a Marassi, che saranno il preludio alla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta e ad un altro match importante contro l'Udinese.

Derby d'estate - La trasferta di Parma poi aprirà le porte del derby della Lanterna che si giocherà il 22 luglio alle 21.45. La stracittadina sotto l'ombrellone anticipa questo finale di stagione. Una partita che però non avrà lo spettacolo meraviglioso delle due gradinate ma i tre punti e la supremazia cittadina saranno i soliti ingredienti che fanno di questo match quello più atteso in città. Il gran finale invece vedrà nell'ordine Juventus e Milan prima dell'ultima giornata contro il Brescia al "Rigamonti". Così si chiuderà la calda estate della Sampdoria.