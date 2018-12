La carica del 99° (minuto)

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il gesto tecnico di Riccardo Saponara, la palla che scavalca Strakosha ed entra in rete. La panchina blucerchiata guidata da Jacopo Sala si riversa in campo, tutti diretti verso quello spicchio dell'Olimpico occupato dai tifosi blucerchiati per fare festa insieme. Un grande abbraccio per un'impresa incredibile arrivata dopo una partita giocata ad armi pari nel primo tempo, sofferta nella ripresa ed infine riacciuffata fuori tempo massimo. Un 2-2 incredibile quello raccolto dalla Sampdoria la sera dell'8 dicembre, la sera dell'Immacolata, contro una Lazio costruita con ambizioni differenti rispetto al club di Corte Lambruschini. Un risultato che rischiava di fuggire dalle mani dei ragazzi di Marco Giampaolo al quinto minuto di recupero quando il signor Massa di Imperia e il VAR hanno concesso un rigore alquanto discutibile ai padroni di casa e poi trasformato da Ciro Immobile. La squadra ligure ha però reagito alla grande mostrando carattere e grande forza portando a Genova un punto più che mai meritato.

IL PARI DELLA SVOLTA - Può questo risultato portare una svolta nel campionato della Samp? E' la domanda che si pongono i tifosi in questo periodo. Il gol del trequartista ex Fiorentina può essere inquadrato in questo senso, per dare al gruppo quella iniezione di fiducia necessaria per affrontare non solo l'ultimo tour de forces del mese di dicembre ma anche per il prosieguo della stagione. Il prossimo impegno nel calendario porterà al “Ferraris” il Parma di Roberto D'Aversa che sta ben figurando in questa stagione mentre prima di Natale, più precisamente il 22 dicembre, Quagliarella e compagni faranno visita all'Empoli dell'ex mai dimenticato Beppe Iachini per poi ospitare nel boxing day del 26 dicembre il Chievo di un altro allenatore che ha guidato i blucerchiati, ovvero Mimmo Di Carlo. La chiusura del 2018 e del girone di andata sarà invece il 29 dicembre all'Allianz Stadium con la Juventus, impegno più che mai proibitivo contro una squadra schiacciasassi. L'obiettivo sarà quello di assimilare l'adrenalina e la carica dell'Olimpico e trasformarla sul terreno di gioco. Perchè questa Sampdoria può ancora far bene in questa Serie A. Serve solo continuità.