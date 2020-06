La carta a sorpresa, Adekanye: il tour de force estivo regalerà spazio all'ex Liverpool

Se chiedete agli addetti ai lavori, in molti vi parleranno bene di Bobby Adekanye. Al netto dei fisiologici miglioramenti di cui ha bisogno un ragazzo del 1999. I dirigenti biancocelesti e soprattutto Simone Inzaghi hanno sempre predicato prudenza con l’ex Liverpool, ma ora che la Lazio sarà chiamata a girare sempre a 1000 per mantenere ritmi e medie Scudetto ecco che anche lui potrà fare la sua parte. Fino a qui ha giocato pochissimo, dura in fondo trovare spazio là davanti. Ma come detto le partite ogni 3 giorni, il caldo e la necessità di avere sempre forze fresche a disposizione potrebbero regalargli sempre più minutaggio. Lo stop per l’emergenza sanitaria probabilmente non ha giocato a suo favore visto che da inizio anno sembrava in costante crescita, ma di certo questi mesi avranno accresciuto ancor di più la sua voglia di dimostrare. E fra Immobile, Correa e Caicedo probabilmente ci sarà (un po’ più di) spazio anche per l’olandese.

Età: 21 anni

Posizione: attaccante

Quanto ha giocato in questa stagione: 7 partite, 3 in campionato, 3 in Europa League e 1 in Coppa Italia per un totale di 264’

I suoi numeri in stagione: 1 gol in campionato e 1 assist in EL