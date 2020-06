La carta a sorpresa, Agudelo: per esser Pizarro c'è tempo. La Viola lo aspetta

Non solo Franck Ribery e Christian Kouame. La Fiorentina di Beppe Iachini, alla ripresa del campionato, avrà a disposizione anche una terza arma in più. Kevin Agudelo ha già esordito in maglia viola, ma quella manciata di secondi giocati contro la Juventus di certo non hanno dato indicazioni precise su quello che può essere il percorso del colombiano in viola. Per Pradè Agudelo, col tempo, può diventare un “nuovo Pizarro”. Ma gli esperimenti forse saranno da rimandare al prossimo anno, per il momento meglio andare sul sicuro. Agudelo potrà permettere a Iachini di variare modulo e di avere soluzioni tattiche alternative. Qualità nel dominio della palla e duttilità sono le caratteristiche che lo hanno messo in luce nel Genoa e col ritmo incalzante del calendario estivo con cui la Serie A spera di arrivare in fondo ci sarà bisogno anche del classe ’99 di Puerto Caicedo.

Età: 21 anni

Posizione: centrocampista/trequartista

Quanto ha giocato in questa stagione: 15 partite, 14 col Genoa e 1 con la Fiorentina per un totale di 981 minuti

I suoi numeri in stagione: 1 gol e 1 assist col Genoa