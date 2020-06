La carta a sorpresa, Bernardeschi: per il presente ed il futuro alla Juventus

Molti, probabilmente tutti, si aspettavano qualcosa di più dalla stagione di Federico Bernardeschi alla Juventus. L’arrivo in panchina di Maurizio Sarri sembrava perfetto per immaginare un’esplosione da parte del talento di Carrara, ma ancora i fatti non sono andati in questa direzione. Anzi. I numeri in tal senso sono piuttosto chiari. A inizio stagione Bernardeschi ha trovato spesso e volentieri spazio, principalmente nel ruolo di trequartista. Ma qualche prestazione sottotono e la quasi totale assenza di gol segnati gli hanno fatto perdere minutaggio e consapevolezza. Col proseguire della stagione Sarri ha provato a spostarlo, sulla fascia o qualche metro indietro nel ruolo di interno. Ma ancora i frutti non si sono visti. E inevitabili le voci di mercato hanno iniziato a tartassarlo. Ora però, con la ripresa e un calendario fitto e denso di grandi sfide, Sarri avrà bisogno anche di lui. La duttilità di Bernardeschi mai come in questo momento può fare la differenza, tanto in campionato quanto in Champions. E se i tifosi aspettano a gloria la sua esplosione, lo stesso giocatore dovrà migliorare i propri numeri per garantirsi una conferma in vista del futuro che oggi non appare certa.

Età: 26 anni

Posizione: trequartista/esterno d’attacco

Quanto ha giocato in questa stagione: 24 partite per un totale di 1.076 minuti

I suoi numeri in stagione: 1 gol in Champions e 1 assist in Coppa Italia