La carta a sorpresa, Dominguez: il volante è pronto a prendere per mano il Bologna

Dominguez: il volante è pronto a prendere per mano il Bologna

“Sta pagando un po' di apprendistato, deve abituarsi al ritmo della gara e dell’allenamento in Italia”. A metà febbraio Walter Sabatini aveva parlato così di Nico Dominguez, centrocampista argentino arrivato in rossoblù a gennaio dal Velez. A Torino, il giorno del suo esordio italiano, fece vedere lampi e cose interessanti. Lo notarono i tifosi, se ne accorse prima di tutti Sinisa Mihajlovic. Che piano piano, gradualmente, ha concesso sempre maggiore fiducia al talentino albiceleste. Il periodo di lockdown gli sarà servito per lavorare in modo specifico seguendo le direttive dello staff del tecnico serbo e in vista della ripresa del campionato Mihajlovic potrà avere a disposizione un giocatore certamente cresciuto. Il mese di allenamenti, dalla metà di maggio alla ripresa del campionato, lo aiuterà a migliorare il suo posizionamento nella squadra e negli schemi, l’intraprendenza e la voglia di stupire con la giocata non gli sono mai mancate. E così, ne siamo certi, alla ripresa il Bologna potrà contare su un giocatore “diverso” rispetto a quello lasciato a marzo.

Età: 21 anni

Posizione: centrocampista centrale

Quanto ha giocato in questa stagione: 19 partite. 14 in Superliga Argentina, 5 in Serie A per un totale di 1.450’ (215 in Italia).

I suoi numeri in stagione: 5 gol e 1 assist col Velez