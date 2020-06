La carta a sorpresa, Donnarumma: il Brescia torna nelle sue mani. Con l'assist di Balo

A inizio stagione Alfredo Donnarumma era la sorpresa del campionato e la gioia dei tanti fantallenatori che aveva scelto di puntare su di lui. Nelle prime 5 giornate di campionato, infatti, furono 5 le reti dell’attaccante del Brescia. Poi qualcosa è cambiato: Mario Balotelli ha preso sempre più spazio e responsabilità, il rendimento della squadra che non ha aiutato e pure i cambi in panchina hanno hanno inciso. Risultato? Donnarumma è passato da salvatore della patria a riserva di lusso. Ora però, alla ripresa del campionato, la vicenda ha subito un altro scossone ed ecco che il classe ’90 può tornare a giocare da protagonista assoluto: l’addio di Supermario alle Rondinelle gli libera spazio e possibilità di giocata e proprio per questo la possibilità che Donnarumma torni immediatamente titolare è forte e concreta. La complicata rincorsa salvezza del Brescia in fondo passa principalmente dai gol segnati. E lui ha dimostrato in più di un’occasione di intendersene, di reti pesanti.

Età: 29 anni

Posizione: attaccante

Quanto ha giocato in questa stagione: 22 partite per un totale di 1.115 minuti

I suoi numeri in stagione: 5 gol fra campionato e Coppa Italia