La carta a sorpresa, Eriksen ha voglia di Inter. E Conte è pronto ad accontentarlo

vedi letture

Le notizie che arrivano da Appiano Gentile vanno in una direzione ben precisa: Christian Eriksen si è presentato alla ripresa degli allenamenti in forma super ed i test fisici che l’Inter sta sostenendo in queste settimane al Suning Training Center raccontano del danese come uno dei migliori per risultati e rendimento. E proprio per questo motivo, dopo le tante panchine (specialemente in campionato) dal suo arrivo a gennaio, l’ex Tottenham sembra finalmente pronto a prendere per mano l’Inter di Antonio Conte. Le qualità del danese hanno portato lo stesso tecnico nerazzurro a valutare cambi di modulo per metterlo al centro del gioco, ma ad oggi tutto lascia pensare ad un’Inter disegnata ancora col 3-5-2 ch tanto bene ha fatto nella prima parte della stagione. Anche perché a quel punto passare al 3-4-1-2 è un attimo. In questo 3-5-2 Eriksen andrebbe ad occupare il ruolo di interno al fianco di Brozovic e Barella, con Young e Candreva sulle fasce. D’accordo, Sensi è stato uno dei migliori fin tanto che il fisico lo ha retto e gli infortuni lasciato in pace e ora l’ex Sassuolo è pronto e carico. Ma come detto Eriksen sta scalando posizioni e la sua classe sarà fondamentale nei mesi di giugno, luglio e agosto dove l’Inter si giocherà campionato, Coppa Italia e Europa League senza possibilità di fermarsi a pensare.

Età: 28 anni

Posizione: centrocampista/trequartista

Quanto ha giocato in questa stagione: 36 partite. 20 in Premier League, 5 in Champions, 4 in Serie A, 2 in Europa League, 2 in Coppa Italia, 2 in FA Cup e 1 in EFL Cup per un totale di 1.938 minuti

I suoi numeri in stagione: 4 gol e 4 assist in totale, con l’Inter 1 gol e 1 assist