La carta a sorpresa, Inglese: in attesa della lista, è pronto a tornare al centro del Parma

Lo scorso febbraio il Parma ha presentato la lista per la Serie A escludendo l'infortunato Inglese per cui la stagione era finita. Era, appunto. E adesso? Per ora, il suo nome finisce negli “altri”: D’Aversa vorrebbe reinserirlo, ma per farlo serve il via libera da parte della Lega. Se e quando arriverà l’ok, ecco che il Parma avrà a disposizione un “rinforzo” inatteso per il finale di campionato. L’esclusione dalla lista raccontava di un campionato sulla carte finito anzitempo, ora ecco la seconda occasione alla ripartenza. Magari non da subito al centro dell’attacco, ma durante l’intasato mese di luglio D’Aversa avrà modo e voglia di tornare a piazzarlo in campo come terminale della manovra ducale. E lo stesso Inglese, dopo troppi mesi ai box e tanti guai fisici, avrà una voglia matta di incidere e tornare ad esultare. Nonostante la classifica del Parma racconti di un obiettivo salvezza oramai a un passo.

Età: 28 anni

Posizione: attaccante

Quanto ha giocato in questa stagione: 13 partite per un totale di 743 minuti

I suoi numeri in stagione: 2 gol in campionato e 1 assist in Coppa Italia