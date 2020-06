La carta a sorpresa, Khedira: caccia al primo gol. E Sarri ritrova un suo titolare

vedi letture

Anche con Maurizio Sarri, Sami Khedira aveva ripreso da dove aveva interrotto con Max Allegri. Ovvero giocando sempre o quasi. Sebbene a molti le sue qualità non sembrassero adatte al Sarriball, l’esperienza e l’acume tattico del tedesco hanno fatto ancora una volta la differenza. Almeno fino a fine novembre, quando è arrivato il grave infortunio al ginocchio. E dire che siamo certi che in alcune gare, Sarri avrebbe davvero avuto bisogo dell’ex Real Madrid. Ora però, con la ripresa all’orizzonte, Khedira ha smaltito gli acciacchi ed è pronto a riprendere il filo del discorso. Rabiot e Ramsey non hanno ancora convinto a pieno (seppur con differenze) e nell’ottica delle naturali rotazioni durante l’estate calcistica vien da immaginare un Khedira particolarmente coinvolto dal tecnico bianconero. Anche perché la motivazione, in vista di un calciomercato che potrebbe pure portarlo lontano da Torino, di certo non gli mancherà.

Età: 33 anni

Posizione: centrocampista

Quanto ha giocato in questa stagione: 17 partite, 12 in campionato e 5 in Champions per un totale di 950’

I suoi numeri in stagione: 1 assist in campionato ma nessun gol