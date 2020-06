La carta a sorpresa, Lozano: il Chucky può essere l'arma in più. Anche in ottica Callejon

Uno dei più grandi misteri di questa stagione. Del Napoli e più in generale di tutta la Serie A. Hirving Lozano doveva essere il grande colpo del mercato azzurro. De Laurentiis in estate aveva cercato con forza James Rodriguez, non potendo arrivare al colombiano del Real Madrid con l’avallo di Ancelotti decise di puntare forte sul Chucky reduce da una grande stagione al PSV. Ma l’impatto col mondo azzurro è stato tutto fuorché felice. Schierato spesso titolare nella prima parte di stagione, il messicano ha faticato a calarsi nel tatticismo e nei ritmi del calcio italiano. Nonostante le evidenti qualità tecniche del suo bagaglio. Con Gattuso il feeling può e deve migliorare, anche per capire meglio quale potrà essere il suo futuro. Le voci di mercato non mancano, soprattutto legate all’Everton del tecnico che lo ha portato in Italia. E anche nell’ottica dell’addio a fine campionato di Callejon, dal 20 giugno sarà lecito aspettarsi un impiego maggiore del messicano.

Età: 24 anni

Posizione: attaccante/esterno d’attacco

Quanto ha giocato in questa stagione: 28 partite, di cui 5 col PSV, per un totale di 1.460 minuti

I suoi numeri in stagione: 2 gol in campionato e 1 in Champions, oltre a 2 assist