La carta a sorpresa, Paquetà: il Milan (e il mercato) vuole risposte. Pioli pensa al brasiliano

vedi letture

Negli ultimi mesi, il nome di Lucas Paquetà è salito agli onori della cronaca più per le vicende di mercato che non per il suo rendimento sul campo. Qualche difficoltà tattica di troppo e un lavoro sul campo ancora un po’ troppo brasiliano ne hanno condizionato continuità e rendimento, da qui le tante voci sul possibile addio: dal PSG al Valencia fino alla Fiorentina, tante le piste emerse per il classe ’97 di Rio de Janeiro. In questi mesi ha lavorato soprattutto mentalmente per tornare al top e non è detto che alla ripresa del campionato il tecnico Pioli non gli dia subito fiducia: il ko di Ibra costringe a rivedere le gerarchie offensive e nel caso in cui i rossoneri optassero per Rebic unica punta ecco che le quotazioni di Paquetà tornerebbero a salire. L’idea di piazzare il brasiliano al fianco di Calhanoglu e alle spalle del croato non è affatto peregrina, ma a prescindere da questa eventualità la rincorsa europea del Milan potrebbe passare anche dai suoi piedi e dal suo talento.

Età: 22 anni

Posizione: centrocampista

Quanto ha giocato in questa stagione: 17 partite per un totale di 834 minuti

I suoi numeri in stagione: 1 assist in campionato