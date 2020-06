La carta a sorpresa, Pastore: Fonseca ci crede, la MLS può ancora aspettare

I problemi fisici non gli hanno dato troppo respiro. E dire che quando è stato in forma, fisica e mentale, mister Paulo Fonseca ha spesso dimostrato di aver grande fiducia nelle qualità di Javier Pastore. In campionato, fra ottobre e novembre, è partito spesso dall’inizio nel 4-2-3-1 abituale della Roma. E pure in Europa League ha dato il suo contributo. Poi come detto i problemi fisici e i problemi nel ritrovare la giusta condizione. Ora però el Flaco sta bene e da Trigoria assicurano che sia pronto a riconquistare spazio e minutaggio. La concorrenza nel ruolo è feroce, ma le possibilità ci sono tutte. Il calendario superconcentrato prima e l’Europa League poi costringeranno il tecnico portoghese a ruotare spesso e volentieri i suoi uomini e proprio per questo Pastore avrà la sua chance. Le sirene statunitensi dell’Inter Miami per il momento risuonano lontane, l’argentino ha tutta l’intenzione di togliersi prima qualche soddisfazione nella Capitale. E Fonseca, nonostante il possibile cambio modulo, saprà trovargli certamente un collocazione.

Età: 30 anni

Posizione: centrocampista

Quanto ha giocato in questa stagione: 13 partite in stagione, 9 in Serie A e 4 in Europa League per un totale di 725’

I suoi numeri in stagione: 2 assist, uno in campionato e uno in EL