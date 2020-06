La carta a sorpresa, Ribery: finalmente Franck. Impiego studiato, con Iachini è all’esordio

Gli spifferi che giungono dal Centro Sportivo Davide Astori raccontano di un Franck Ribery in forma smagliante. E, soprattutto, di una condizione psicologica simile agli anni dei trionfi al Bayern Monaco. Che il francese si fosse calato alla grande nelle vesti di uomo simbolo della nuova Fiorentina di Rocco Commisso era chiaro già dalle prime partite, ma col tempo Ribery si è ancora di più immedesimato nel ruolo. E il periodo di lockdown, trascorso nella sua casa di Monaco di Baviera, è servito per eliminare anche le ultime scorie di quel grave infortunio alla caviglia dopo lo scontro con Tachtsidis il 30 novembre scorso. Nella primissima parte di stagione, in coppia con Chiesa là davanti, aveva fatto vedere cose straordinarie. In panchina c’era ancora Vincenzo Montella, poi il crack, la lunga riabilitazione e il ritorno a Firenze in vista della ripresa della Serie A. Beppe Iachini non lo ha mai avuto a disposizione e in questi giorni sta lavorando proprio all’inserimento nei suoi impianti di gioco. Perché la sua Fiorentina ripartirà proprio da qui. Se col 3-5-2 o il 4-3-3 è ancora tutto da capire, ma Ribery ci sarà. Non in tutte le restanti 12 gare, ma almeno nelle prime e nei match di cartello la sua presenza è data come assolutamente sicura.

Età: 37 anni

Posizione: attaccante/esterno/trequartista

Quanto ha giocato in questa stagione: 11 partite partite in Serie A per un totale di 714 minuti

I suoi numeri in stagione: 2 gol e 2 assist