La carta a sorpresa, Saelemaekers: Pioli ci pensa, il futuro è ancora da scrivere

In Belgio, col suo Anderlecht, aveva fatto benissimo. Poi l’arrivo al Milan, a metà stagione, e il tempo fisiologico per ambientarsi al nuovo calcio e alla nuova lingua. Su Alexis Saelemaekers sono pronti a scommetterci in tanti, fra tifosi e addetti ai lavori, ma ancora i classe ’99 non ha fatto vedere quelle che sono le sue qualità. I rossoneri inizieranno prima di tanti altri, con la Coppa Italia, e a prescindere dalla eventuale finale del 17 giugno l’estate che aspetta i rossoneri sarà densa di impegni. Per il momento col Milan lo si è visto pochissimo, solo 3 le apparizioni totali, ma viste le premesse nelle prossime settimane il suo minutaggio è destinato ad aumentare. Il ko di Ibrahimovic durante le prime sedute spiega bene quanto alto sia il rischio infortuni e per evitare contrattempi il tecnico Pioli ruoterà i suoi più del solito. E fra la possibile sostituzione di Castillejo e l’arretramento nel ruolo di terzino, i tifosi potranno finalmente iniziare a capire meglio chi è davvero Saelemaekers. Uno che, in fondo, deve ancora capire se il suo futuro sarà ancora al Milan.

Età: 20 anni

Posizione: esterno destro

Quanto ha giocato in questa stagione: 22 partite, 19 con l’Anderlecht e 3 col Milan per un totale di 1.500 minuti

I suoi numeri in stagione: 2 gol e 4 assist con l’Anderlecht