La ciliegina sulla torta

L'esperienza nelle gare che contano. La pacatezza e la serenità per presentare una partita (in basso il link per rileggere la conferenza stampa) che avrebbe tutti gli ingredienti per mandare gli attori protagonisti in fibrillazione. C'è in gioco una qualificazione, nonostante un Napoli ancora imbattuto e il primo posto dopo cinque giornate. E' in gioco su uno dei campi più difficili d'Europa: Anfield. E di fronte c'è la finalista dell'ultima Champions, ancor più forte rispetto all'ultima Champions.

Le premesse insomma non sono incoraggianti. Ma Carlo Ancelotti, un allenatore che ha già vinto tre Champions League da allenatore, che ha preso parte a questa competizione con otto squadre diverse, non è e non può essere uno come gli altri. Ecco perché ha voluto presentare la partita come una festa: che non vuol dire scendere in campo senza nulla da perdere, ma con la consapevolezza che aggiungere ulteriore pressione non serve a nulla. Serve solo giocare come si sa, provando a ripetere il match del San Paolo.

"Abbiamo fatto la torta, adesso manca la ciliegina", ha detto in conferenza stampa l'allenatore del Napoli. Che ha dato serenità a tutto l'ambiente e quindi anche al presidente De Laurentiis: "Ancelotti ha sempre ragione, è l'uomo della corretta misura. Con lui sono sereno, è un allenatore che non deve dimostrare niente a nessuno", ha detto nella serata di ieri il presidente del Napoli ai giornalisti presenti ad Anfield. Una serenità figlia dell'atteggiamento dell'allenatore, di un Carlo Ancelotti ingaggiato soprattutto per gare del genere. E che ha dimostrato ancora una volta di saperle gestire come nessun altro,