La CR7-dipendenza non fa bene alla Juventus

Ventitré reti in ventotto partite stagionali, 20 in 20 gare di campionato. Non sarà il miglior Cristiano Ronaldo di sempre, quello del Real Madrid, ma il fenomeno portoghese, a 35 anni, sta provando praticamente da solo a trascinare la Juventus. In una squadra che fa fatica a concretizzare la mole di gioco prodotta (solo 44 reti, contro le 52 della Lazio e le 61 dell'Atalanta), CR7 resta la stella polare, una sentenza. A segno da 10 partite consecutive (16 centri totali), Ronaldo sembra troppo solo, unico riferimento offensivo in un sistema di gioco che soffre l'assenza di una vera alternativa.

La stagione di Paulo Dybala, per il momento, può dirsi positiva soprattutto se rapportata alla scorsa, molto travagliata. Ma l'apporto della Joya, in termini realizzativi, non è ancora in linea con le enormi potenzialità; solo 5 gol in 21 presenze, gli stessi di Gonzalo Higuain, lontanissimo parente del giocatore che un tempo faceva impazzire le difese, il cui rendimento, in fin dei conti, non è migliorato neppure rispetto alla parentesi rossonera. A Sarri mancano anche le reti dei centrocampisti, che spesso, in passato erano stati fondamentali. Si avverte, in particolare, l'assenza di Khedira, l'unico con caratteristiche di incursore. Il recupero del centrocampista tedesco, insieme a quello di capitan Chiellini, potrà aiutare la Juventus a ritrovare qualche certezza e qualche soluzione diversa anche sulle palle da fermo.