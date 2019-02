La cura Mihajlovic in tre mosse

© foto di Federico De Luca

Può un allenatore cambiare una squadra in una sola settimana? Difficile da sempre rispondere a questa domanda, ma vedendo ciò che è accaduto questa sera a San Siro in casa Bologna, sarebbe semplice rispondere in modo affermativo. Sinisa Mihajlovic, tornato sulla panchina emiliana dopo la disfatta subita dai rossoblu contro il Frosinone non più di sette giorni fa, ha riportato la squadra alla vittoria esterna dopo più di un anno rilanciando la corsa salvezza che, con Pippo Inzaghi, pareva già abbandonata.

UNA CURA IN TRE MOSSE - L'allenatore serbo ha cambiato volto alla squadra puntando sulle cose semplici. Innanzitutto ha ridato fiducia ai giocatori che l'avevano ormai completamente persa. Ha coinvolto tutti responsabilizzando la rosa a partire dai più 'anziani' fino ai più giovani. Poi ha puntato forte sul pressing a tutto campo, chiedendo ai propri calciatori di dare fino all'ultimo respiro per la causa, contrastando a tutto campo una squadra più forte ma comunque in difficoltà. Infine ha puntato su due-tre giocatori per dare maggiore qualità alla manovra orribile vista nella prima parte di stagione. Palacio, Orsolini e Soriano, hanno aumentato il valore tecnico della squadra e soprattutto in contropiede la differenza si è vista.

UNA RONDINE NON FA PRIMAVERA - Il compito più difficile per Mihajlovic però arriva adesso. La settimana prossima arriverà il Genoa al Dall'Ara e sarà l'occasione buona per dare continuità a una vittoria bella quanto insperata come quella contro l'Inter. L'allenatore serbo dovrà subito calmare gli animi predicando la giusta calma. Dovrà inserire gli ultimi acquisti arrivati in sede di mercato e capire come sfruttarli. La via per la salvezza è stata tracciata, adesso sta al tecnico e alla rosa, provare a percorrerla dimenticando un avvio di stagione praticamente interamente da buttare.