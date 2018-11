La Gazzetta dello Sport apre: "La Juve e il superpotere: il Max"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina celebrando il tecnico della Juventus: "La Juve e il superpotere: il Max". L'ultimo record di Allegri è la quarta Panchina d'Oro in carriera tra i complimenti dei colleghi: "Lo show non serve, contano i risultati. Grazie a Cristiano Ronaldo c'è più autostima". Poi sulla ricetta per rilanciare il calcio italiano: "Nei vivai largo alla creatività o si sfornano impiegati".