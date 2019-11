La Gazzetta dello Sport: "Conte e la birra piccola. Merita una media"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Infortunio di Barella rischia di pesare come un macigno sul finale del 2019 dell'Inter che ha bisogno di ritrovare subito il miglior Sensi e che chiederà tanto a Gagliardini e Vecino ma La Gazzetta dello Sport di questa mattina analizza ancora una volta le parole di Antonio Conte nel post gara della sconfitta di Dortmund, quando aveva parlato di coperta corta per poter competere sia in campionato che in Champions League. "Una birra piccola è immorale, dicono scherzando gli amanti convinti del malto. Che è un po’ come dire: se si beve, si beve bene, per le vie di mezzo quella è la porta", scrive la rosea, con il paragone fatto con i giocatori su cui può contare lo stesso tecnico dell'Inter: "La birra piccola è quella che sta sorseggiando Antonio Conte da tre mesi a questa parte".

Il mercato - Per gennaio, conclude il quotidiano, ci sarà forse bisogno di un extra budget, al netto di Gabigol: un centrocampista che faccia il titolare, ma pure un attaccante e forse anche un esterno, perché il ginocchio di Asamoah fa i capricci. Conte resta agganciato alla Juve, ma avrà bisogno di una birra media per la seconda parte della stagione.