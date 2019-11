La Gazzetta dello Sport: "Napoli, l'errore non c'è ma serviva personalità"

"Ci sono stati due gravi errori nella decima giornata e hanno riguardato due partite: Juventus-Genoa (seconda ammonizione al 51’ a Cassata) e Udinese-Roma (espulsione al 32’ di Fazio)". Dopo le tante polemiche per le decisioni arbitrali in Napoli-Atalanta, La Gazzetta dello Sport, in un articolo a firma del vicedirettore Andrea Di Caro, torna sulla questione: "Il caso che però ha acceso animi e scatenato polemiche è quello di Napoli: la scelta di Giacomelli di non fischiare il rigore per il placcaggio di Kjaer su Llorente perché l’azione era stata preceduta da un gomito alto dello spagnolo sul volto del danese".

A questo punto, la rosea elenca sei punti fondamentali per spiegare il funzionamento del VAR: "Vivisezionati episodi e scelte, è necessario ancora una volta, chiarire alcuni punti.

1) Il Var non nasce per tranquillizzare i protagonisti e quindi non si può giustificarne un uso più ampio nelle piazze più calde. Nasce per correggere dei chiari errori.

2) Se si vuole espandere l’uso del Var a ogni episodio che genera proteste, al di là che siano giuste, bisogna cambiare non solo il protocollo ma la filosofia per cui è nato.

3) Se passa il punto 2, le partite verranno continuamente fermate e non ci si potrà lamentare poi se si perde l’intensità della gara (vedi Conte dopo Inter-Parma).

4) Alcune regole vanno riviste. È giusto che la tecnologia calcoli anche i fuorigioco di pochi centimetri (vedi gol annullato a Palacio a Cagliari), non ci sta invece che non si capisca più neanche quale sia la parte del corpo in fuorigioco. Le linee che dovrebbero chiarire sono praticamente sovrapposte e fa ridere sentir dire che c’è un naso in offside.

5) È ammissibile che i tifosi non sappiano perfettamente il regolamento, norme, ed eccezioni, quando e come il Var può agire. Ma dirigenti, giocatori e allenatori devono saperlo. Anche per chiederne con più forza eventuali modifiche.

6) Diversi arbitri faticano a crescere, in campo o al Var. A volte fermarli è necessario".