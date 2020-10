La Gazzetta dello Sport su Milan-Roma: "Disastro Giacomelli. Errori gravi insieme al VAR"

Tante polemiche per la direzione arbitrale di Piero Giacomelli nella sfida di ieri sera tra Milan e Roma a San Siro, con i due rigori assegnati, uno per parte, che hanno fatto discutere e parlare di compensazione. La Gazzetta dello Sport definisce "disastrosa" la prestazione del fischietto, che "sbaglia la valutazione su entrambi i calci di rigore concessi nella ripresa". La rosea parla di "due errori gravi, la cui responsabilità va però condivisa con il VAR Nasca che in entrambe le circostanze non va in aiuto dell’arbitro".