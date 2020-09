La Gazzetta dello Sport su Milik: per la Juve sarebbe stata solo un'operazione finanziaria

Arkadiusz Milik sicuramente non andrà alla Juventus come avrebbe sognato. I bianconeri sarebbero stati interessati al suo acquisto solo a parametro zero e dunque solo al termine del prossimo campionato, ma il Napoli vuole cederlo subito proprio per evitare di perderlo senza ricevere niente in cambio. Tra l'altro - secondo La Gazzetta dello Sport - il suo acquisto da parte dei bianconeri sarebbe stata un'operazione finanziaria più che tecnica.