La Gazzetta Sportiva sul Genoa: "Kamada, ore decisive. Regista cercasi"

© foto di Rosa Doro

Sulle pagine de La Gazzetta Sportiva si parla del mercato del Genoa che sta per chiudere per Kamada e ora cerca un regista: "Operazione trequartista: il Genoa sta definendo il trasferimento in Italia del giapponese Daichi Kamada, in forza all’Eintracht Francoforte, che potrebbe arrivare in città fra la serata di oggi e la mattinata di domani. Operazione Eintracht a parte, il Genoa non si ferma qui. Restano infatti aperti anche altri fronti legati al nuovo regista. I nomi sul tavolo sono quelli già noti, a cominciare da Lucas Silva, per il quale è in corso la trattativa più concreta con il Real Madrid. Più sfumate, ad oggi, le piste che portano a Roque Mesa (Siviglia), Lucas Biglia e Borja Valero".