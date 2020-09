La guerra con Suarez: il Mundo Deportivo attacca l'uruguaiano per la rottura col Barça

vedi letture

Il Mundo Deportivo racconta la rottura tra Luis Suarez e il Barcellona. L'uruguaiano, nel contratto, ha la possibilità di ricevere lo stipendio di un anno intero. Il giornale attacca l'uruguaiano e dice che "non ha senso che guadagni un anno come buonuscita e quello che lo pagherà il nuovo club e che se ne vada senza far guadagnare un euro al Barcellona". Il Mundo scrive che "è illogico che Suarez chieda un anno di stipendio quando andrà poi anche a rinforzare una rivale del Barcellona. Il caso Suarez non ha niente a che vedere con Messi, è una questione diversa. Nella storia del Barça ci sono state solo tre persone che hanno rinunciato ai corrispettivi emolumenti: Carles Puyol, Marc Overmars e Louis van Gaal. Il resto è stato raccolto e quello che dicono i contratti deve essere rispettato.